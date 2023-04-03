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У столиці Сирії вибухнув замінований автомобіль

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Понеділок 03 квітня 2023 03:12
У столиці Сирії вибухнув замінований автомобіль Фото: у столиці Сирії вибухнув замінований автомобіль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Меззі, передмісті Дамаска, трапився теракт. Невідомі підірвали замінований автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела у поліції повідомили, що загиблих внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою немає. Раніше мешканці столиці Сирії повідомляли, що навколо військового аеропорту Мезза було чути сильні вибухи, стовп чорного диму піднімався високо у повітря.

За словами свідка, вибух стався неподалік багатолюдної кільцевої розв'язки біля жвавого ресторану. Поки що невідомо, якщо постраждалі внаслідок вибуху. Автомобіль був підірваний у багатому районі, де проживають високопосадовці уряду та працівники служби безпеки.

Раніше Байден попередив Іран, що США "рішуче діятимуть" для захисту американців після атаки на їхню базу в Сирії.

Нагадаємо, що 24 березня бойовики, які підтримували Іран атакували американську базу в Сирії, у відповідь США завдали авіаудару за їхніми позиціями.

А за день до цього позиції американських військових неподалік Хасакі на сході Сирії були атаковані з дрону іранського виробництва.

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