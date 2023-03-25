ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будемо рішуче діяти. Байден попередив Іран після атак на базу США в Сирії

Новость на русском →
Субота 25 березня 2023 06:17
Будемо рішуче діяти. Байден попередив Іран після атак на базу США в Сирії Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден попередив Іран, що США будуть "рішуче діяти" для захисту американців після атаки на їхню базу в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Не помиляйтесь, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми будемо діяти рішуче, захищаючи наш народ", - сказав Байден.

На запитання чи має Іран заплатити більшу ціну за скоєні дії, він відповів, що США "не збираються зупинятись”.

Нагадаємо, що 24 березня бойовики, яких підтримує Іран атакували американську базу в Сирії, у відповідь США завдали авіаудару по їхнім позиціям.

А за день до цього позиції американських військових неподалік Хасаки на сході Сирії були атаковані з дрона іранського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Війна в Сирії Сполучені Штати Америки
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію