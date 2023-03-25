Будемо рішуче діяти. Байден попередив Іран після атак на базу США в Сирії
Президент США Джо Байден попередив Іран, що США будуть "рішуче діяти" для захисту американців після атаки на їхню базу в Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Не помиляйтесь, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми будемо діяти рішуче, захищаючи наш народ", - сказав Байден.
На запитання чи має Іран заплатити більшу ціну за скоєні дії, він відповів, що США "не збираються зупинятись”.
Нагадаємо, що 24 березня бойовики, яких підтримує Іран атакували американську базу в Сирії, у відповідь США завдали авіаудару по їхнім позиціям.
А за день до цього позиції американських військових неподалік Хасаки на сході Сирії були атаковані з дрона іранського виробництва.
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