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Іранські бойовики атакували військову базу США у Сирії: американці відповіли авіударами

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Субота 25 березня 2023 05:45
Іранські бойовики атакували військову базу США у Сирії: американці відповіли авіударами Фото: Військовослужбовці США (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Бойовики, яких підтримує Іран, здійснили ракетний обстріл американської військової бази на північному сході Сирії. У відповідь США завдали авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Спікер зазначив, що протягом останніх 24 годин зафіксовано дві атаки. Під час останньої - вранці 24 березня - було випущено щонайменше 10 ракет.

У міністерстві оборони Сполучених Штатів вважають, що напад здійснили групи, лояльні до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

"Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, жодної шкоди техніці чи спорудам завдано не було", - вказав Райдер.

Одна з ракет не долетіла до бази приблизно на три милі, проте влучила у житловий будинок, завдавши значних пошкоджень, а також незначних поранень двом жінкам і двом дітям.

У відповідь США завдали по бойовиках повітряних ударів.

"Ми продовжуємо оцінювати результати наших атак. Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищені", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, 23 березня позиції американських військових неподалік Хасаки на сході Сирії були атаковані з дрона.

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