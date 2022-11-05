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США відправлять на навчання до Південної Кореї бомбардувальники B-1B

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Субота 05 листопада 2022 17:13
США відправлять на навчання до Південної Кореї бомбардувальники B-1B Фото: США відправлять до Південної Кореї стратегічні бомбардувальники B-1B (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВПС США задіяють сьогодні, 5 листопада, стратегічні бомбардувальники B-1B під час спільних військових навчань США та Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

Сеул і Вашингтон проводять повітряні навчання "Пильний шторм" з понеділка, які були продовжені на день у відповідь на те, що союзники називають провокаціями з боку Північної Кореї.

Це перші B-1B, які задіяні в американо-південнокорейських навчаннях з 2017 року. Повідомляється, що Сполучені Штати тримають чотири бомбардувальники на Гуамі з кінця жовтня.

Південна Корея попросила Сполучені Штати активізувати розгортання "стратегічних засобів", включаючи авіаносці, атомні підводні човни та бомбардувальники дальньої дії, такі як B-1B.

В1-В - це американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник з крилом стріловидності, що змінюється. Він розроблений у 1980-х роках компанією Rockwell International. Перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил США з 27 липня 1985 року. Створювався як носій ядерної зброї для заміни B-52.

Раніше ми писали, що на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі вчора, 4 листопада, розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.

Також повідомлялося, що Азербайджан почав проводити військові навчання своїх сил спецпризначення на кордоні з Іраном на тлі підготовки Тегераном "відплати".

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