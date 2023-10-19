UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці обрали очільника Департамента запобігання і протидії корупції в КМДА

Фото: Київська міська державна адміністрація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За результатами конкурсу головою Департаменту запобігання і протидії корупції в КМДА став Олег Тимошенко. Його кандидатуру ще має затвердити міський голова Києва та голова КМДА Віталій Кличко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови комісії, антикорупційного активіста Олександра Лємєнова.

"Сьогодні в фінальній частині заслухали презентації трьох кандидатів - Максима Бахматова, Івана Михайлова, Олега Тимошенка. Після голосування визначили переможця. Ним став Олег Тимошенко. При цьому, особисто голосував як за Михайлова, так і за Тимошенка. Вони різні, але, на мою думку, взаємодоповнюючі. Вони обоє мають бути в департаменті", - зазначив Лємєнов.

Голова комісії також наголосив, що комісія рекомендувала призначити Івана Михайлова на посадку одного із заступників Тимошенка, якщо його кандидатуру затвердить голова КМДА.

Як повідомлялось, кандидат який пройшов конкурсний відбір буде представлений депутатам Київради, після чого його кандидатуру має затвердити міський голова Києва та очільник КМДА Віталій Кличко.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАкоррупция