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В столице выбрали начальника Департамента предотвращения и противодействия коррупции в КГГА

Фото: Киевская городская государственная администрация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По результатам конкурса главой Департамента предотвращения и противодействия коррупции в КГГА стал Олег Тимошенко. Его кандидатуру еще предстоит утвердить городскому главе Киева и главе КГГА Виталию Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы комиссии, антикоррупционного активиста Александра Леменова.

"Сегодня в финальной части заслушали презентации трех кандидатов - Максима Бахматова, Ивана Михайлова, Олега Тимошенко. После голосования определили победителя. Им стал Олег Тимошенко. При этом лично голосовал как за Михайлова, так и за Тимошенко. Они разные, но, по моему мнению, взаимодополняющие. Они оба должны быть в департаменте", - отметил Леменов.

Глава комиссии также подчеркнул, что комиссия рекомендовала назначить Ивана Михайлова на посадку одного из заместителей Тимошенко, если его кандидатуру утвердит глава КГГА.

Как сообщалось, прошедший конкурсный отбор кандидат будет представлен депутатам Киевсовета, после чего его кандидатуру должен утвердить городской голова Киева и глава КГГА Виталий Кличко.

 

 

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КГГАкоррупция