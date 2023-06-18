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В столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку

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Неділя 18 червня 2023 14:08
В столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку Фото: в столиці Казахстану озброєний чоловік захопив заручників у банку (kz.kursiv.media)
Автор: Сергій Пишкін

В Астані невідомий озброєний чоловік захопив в заручники цивільних в будівлі Kaspi банку. Після переговорів з ним було розпочато штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Курсив".

Окремі Telegram-канал повідомляли про те, що у відділенні банку перебували сім заручників. 30-річний злочинець був озброєний пістолетом. Під час перемовин він погрожував вбити одного із заручників через три години, якщо його вимоги не будуть виконані.

Зазначається, що чоловік вимагав перевести всі активи Kaspi на фонд дітям-інвалідам, малозабезпеченим і нужденним.

Під час переговорів на місці подій вже чергували лікарі й пожежники.

Вже через годину після діалогу із злочинцем, до будівлі банку почали підтягувати військову техніку й співробітників загону спеціального призначення "Арлан". Військовослужбовців до спецоперації не залучали.

О 13:38 за київським часом силовики розпочали штурм під час якого звільнили заручників, а також затримали злочинця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли в Німеччині в місті Карлсруе невідомі захопили в заручники відвідувачів і працівників однієї з місцевих аптек. Тоді ж зловмисники вимагали за звільнення людей викуп у розмірі 1 млн євро.

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