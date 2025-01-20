У столиці Гаїті обстріляли фургон посольства США, є поранений, - ЗМІ

Зазначається, що поранень зазнав садівник, що працює у житловому комплексі американського посольства. Він прямував на роботу разом з іншими співробітниками.

Пораненого негайно ушпиталили, його стан стабільний. Вважається, що банда, озброєна гвинтівками, здатними пробити броньований автомобіль, напала з провулку біля звивистої ґрунтової дороги між посольством та житловим комплексом. Цю ділянку не завжди видно, навіть коли вживаються заходи безпеки.

Державний департамент США поки що не надав офіційний коментар щодо інциденту.

Погіршення криміногенної ситуації

Це вже другий випадок за три місяці, коли озброєні групи нападають на об'єкти посольства США в країні.

Так, у жовтні злочинці обстріляли два броньовані автомобілі посольства, зокрема один із них належав голові місії. В одному з автомобілів було вибито вікно, а лобове скло розбите кулями, ніхто не постраждав.

Тоді посол США заявив, що напад був реакцією на зміну методів боротьби гаїтянської поліції з бандитизмом. Після нападу посольство евакуювало частину свого другорядного дипломатичного персоналу.

Почастішання нападів спричинене посиленням банд на острові, незважаючи на присутність у країні озброєних міжнародних сил. З моменту об'єднання минулого року в потужний альянс, банди відкрили вогонь по трьох американських лайнерах, обстріляли гелікоптер ООН, здійснили набіги на дві найбільші в'язниці та вчинили кілька масових вбивств. Вони також грабували і підпалювали підприємства, лікарні та поліцейські дільниці, неодноразово змушуючи закривати морський порт і головний аеропорт в Порт-о-Пренсі.

За даними ООН, внаслідок ескалації насильства, минулого року загинули понад 5600 людей, зокрема журналістів. Понад 1 мільйон людей вимушено залишили свої домівки.

У суботу, 18 січня, коли новий контингент з 217 кенійських поліцейських прибував до Порт-о-Пренса для посилення очолюваної Кенією Багатонаціональної місії з підтримки безпеки, правозахисні групи отримували повідомлення про ще один бандитський напад в районі Грос Морн у регіоні Артібоніт, на північ від столиці.

Прес-секретар Національної поліції Гаїті не відповів на запит про коментар. Однак два джерела з числа правозахисників підтвердили Miami Herald, що вони отримали повідомлення про кілька смертей та що поліція втрутилася, щоб зупинити різанину. Погіршення ситуації з безпекою на Гаїті залишилося непоміченим.

В ООН обговорять ситуацію

Рада Безпеки ООН запланувала засідання на середу, 22 січня, щоб отримати оновлену інформацію про ситуацію на Гаїті, де як місія безпеки під керівництвом Кенії, так і гаїтянська поліція намагаються боротися з бандами й відновити мир.

Оціночна група ООН нещодавно відвідала країну, щоб представити звіт після того, як наприкінці минулого року Рада Безпеки доручила генсеку Антоніу Гутеррешу надати доповідь про те, як виглядатиме миротворча операція ООН.

Перед тим, як піти з посади, Джо Байден і його адміністрація наполягали на перетворенні місії безпеки на чолі з Кенією на офіційну операцію ООН. Однак наразі невідомо, чи підтримає новий президент США Дональд Трамп цей крок. Рішення вимагає підтримки Росії та Китаю, які мають право вето і поки що не підтримують цю ідею.