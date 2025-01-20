В столице Гаити обстреляли фургон посольства США, есть раненый, - СМИ

Отмечается, что ранения получил садовник, работающий в жилом комплексе американского посольства. Он направлялся на работу вместе с другими сотрудниками.

Раненого немедленно доставили в медицинское учреждение, его состояние стабильное. Считается, что банда, вооруженная винтовками, способными пробить бронированный автомобиль, напала из переулка возле извилистой грунтовой дороги между посольством и жилым комплексом. Этот участок не всегда видно, даже когда принимаются меры безопасности.

Государственный департамент США пока не предоставил официальный комментарий относительно инцидента.

Ухудшение криминогенной ситуации

Это уже второй случай за три месяца, когда вооруженные группы нападают на объекты посольства США на Гаити.

Так, в октябре преступники обстреляли два бронированных автомобиля посольства, в частности один из них принадлежал главе миссии. В одном из автомобилей было выбито окно, а лобовое стекло разбито пулями, никто не пострадал.

Тогда посол США заявил, что нападение было реакцией на изменение методов борьбы гаитянской полиции с бандитизмом. После нападения посольство эвакуировало часть своего второстепенного дипломатического персонала.

Учащение нападений вызвано усилением банд на острове, несмотря на присутствие в стране вооруженных международных сил.

С момента объединения в прошлом году в мощный альянс, банды открыли огонь по трем американским лайнерам, обстреляли вертолет ООН, совершили набеги на две крупнейшие тюрьмы и совершили несколько массовых убийств. Они также грабили и поджигали предприятия, больницы и полицейские участки, неоднократно заставляя закрывать морской порт и главный аэропорт в Порт-о-Пренсе.

По данным ООН, в результате эскалации насилия, в минувшем году погибли более 5600 человек, в том числе журналистов. Более 1 миллиона человек вынужденно покинули свои дома.

В субботу, 18 января, когда новый контингент из 217 кенийских полицейских прибывал в Порт-о-Пренс для усиления возглавляемой Кенией Многонациональной миссии по поддержанию безопасности, правозащитные группы получали сообщения о еще одном бандитском нападении в районе Грос Морн в регионе Артибонит, к северу от столицы.

Пресс-секретарь Национальной полиции Гаити не ответил на запрос о комментарии. Однако два источника из числа правозащитников подтвердили Miami Herald, что они получили сообщения о нескольких смертях и что полиция вмешалась, чтобы остановить резню. Ухудшение ситуации с безопасностью на Гаити осталось незамеченным.

В ООН обсудят ситуацию

Совет Безопасности ООН запланировал заседание на среду, 22 января, чтобы получить обновленную информацию о ситуации на Гаити, где как миссия безопасности под руководством Кении, так и гаитянская полиция, пытаются бороться с бандами и восстановить мир.

Оценочная группа ООН недавно посетила страну, чтобы представить отчет после того, как в конце прошлого года Совет Безопасности поручил генсеку Антониу Гутеррешу предоставить доклад о том, как будет выглядеть миротворческая операция ООН.

Перед тем, как уйти с должности, Джо Байден и его администрация настаивали на превращении миссии безопасности во главе с Кенией в официальную операцию ООН.

Однако пока неизвестно, поддержит ли новый президент США Дональд Трамп этот шаг. Решение требует поддержки России и Китая, которые имеют право вето и пока не поддерживают эту идею.