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У столиці Чечні стався потужний вибух на АЗС (відео)

Грозний, Субота 12 жовтня 2024 16:06
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У столиці Чечні стався потужний вибух на АЗС (відео) Фото: у Чечні стався вибух на АЗС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух стався у столиці російської Чечні у суботу, 12 жовтня. У Грозному вибухнула АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Як пишуть у мережі, вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів у Грозному. Місцеві пабліки зазначають, що вибухи нібито продовжуються.

Причина інциденту - поки невстановлена.

Прокремлівські Telegram-канали повідомляють про мінімум чотирьох постраждалих осіб. Серед травмованих мама з дитиною. На них нібито впав балон з АЗС, який відкинуло ударною хвилею.

У мережі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня у районі окупованого росіянами міста Ровеньки Луганської області пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. У мережі заявили про атаку дронів на нафтобазу.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках. Ця нафтобаза була не вперше атакована українськими військовими.

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Російська Федерація АЗС Чечня Пожежа Вибух
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