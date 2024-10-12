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В столице Чечни произошел мощный взрыв на АЗС (видео)

Грозный, Суббота 12 октября 2024 16:06
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В столице Чечни произошел мощный взрыв на АЗС (видео) Фото: в Чечне произошел взрыв на АЗС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв произошел в столице российской Чечни в субботу, 12 октября. В Грозном взорвалась АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как пишут в сети, взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей в Грозном. Местные паблики отмечают, что взрывы якобы продолжаются.

Причина инцидента - пока не установлена.

Прокремлевские Telegram-каналы сообщают о минимум четырех пострадавших. Среди травмированных - мама с ребенком. На них якобы упал баллон с АЗС, отброшенный ударной волной.

В сети публикуют кадры с места инцидента. На видео зафиксирован мощный взрыв, вызвавший сильный пожар.

Напомним, в ночь на 12 октября в районе оккупированного россиянами города Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. В сети заявили об атаке дронов на нефтебазу.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу горюче-смазочных материалов в Ровеньках. Эта нефтебаза была не в первый раз атакована украинскими военными.

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Российская Федерация АЗС Чечня Пожар Взрыв
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