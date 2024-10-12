В столице Чечни произошел мощный взрыв на АЗС (видео)
Мощный взрыв произошел в столице российской Чечни в субботу, 12 октября. В Грозном взорвалась АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Как пишут в сети, взрыв прогремел на автозаправочной станции возле одного из колледжей в Грозном. Местные паблики отмечают, что взрывы якобы продолжаются.
Причина инцидента - пока не установлена.
Прокремлевские Telegram-каналы сообщают о минимум четырех пострадавших. Среди травмированных - мама с ребенком. На них якобы упал баллон с АЗС, отброшенный ударной волной.
В сети публикуют кадры с места инцидента. На видео зафиксирован мощный взрыв, вызвавший сильный пожар.
Напомним, в ночь на 12 октября в районе оккупированного россиянами города Ровеньки Луганской области прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. В сети заявили об атаке дронов на нефтебазу.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар по складу горюче-смазочных материалов в Ровеньках. Эта нефтебаза была не в первый раз атакована украинскими военными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.