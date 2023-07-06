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В столице Болгарии ужесточили меры безопасности накануне визита Зеленского

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София, Четверг 06 июля 2023 11:08
В столице Болгарии ужесточили меры безопасности накануне визита Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Софии ужесточили меры безопасности перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал bTV.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Болгарию около обеда. Он будет путешествовать правительственным AirBus, который сегодня вылетел из Софии в 7:01 утра и приземлился в Кишиневе в 7:59 утра. Из Кишинева он должен отправиться в 10:50.

В программе президента Украины предусмотрена встреча с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьер-министром Марией Габриель.

В завершение запланирована встреча с главой государства Руменом Радевым.

При этом в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

В частности, перекрыто движение транспорта в районе Совета министров. На месте работают многочисленные патрули и жандармерия.

Визит Зеленского в Болгарию

4 июля болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщило о возможном визите Зеленского в Болгарию. Туда его пригласило приехать новое правительство страны.

Вчера визит Зеленского подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и извинился из-за утечки информации в СМИ.

Добавим, что обычно о визитах президента Украины в другие страны не сообщают из-за возможных угроз.

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