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В столице заложили камень на месте, где будет скульптурная композиция Ивану Франко, - Кличко

Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии закладки камня в сквере на углу улиц Липской и Институтской в ​​Киеве, где будет сооружена скульптурная композиция украинскому писателю, поэту, ученому и публицисту Ивану Франко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Сегодня здесь, в сквере в центре города, мы закладываем камень - как символическое начало сооружения скульптурной композиции, посвященной великому украинцу, выдающемуся писателю и ученому Ивану Франко. Очень жаль, что до этого дня не дожил его внук - Роланд Франко. Установление скульптурной композиции в честь его деда было мечтой Роланда Тарасовича. И мы вместе работали над тем, чтобы ее воплотить. Городская власть придерживается своих обещаний, и сегодня на этом месте мы закладываем камень. Впоследствии здесь будет установлена ​​скульптурная композиция Ивану Франко", - сказал мэр Киева.

Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установят на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому.

"Мы должны уважать своих гениев, которые творили и жили ради Украины и ее будущего. А вклад Ивана Франко в украинскую культуру неоценим. Он автор более 6 тыс. литературных, публицистических и научных произведений. Писал на нескольких языках, а перевод делал с 19 языков мира, в том числе и восточных. Наследие Ивана Франко является одним из ключевых достижений в становлении украинской нации. Поэтому важно, что мы увековечим Каменяра, отдадим дань памяти ему и его делу", - отметил Виталий Кличко.

Церемонию также посетил правнук Ивана Франко Петр Галущак и директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус.

"Франко принадлежит не только своей семье. Франко принадлежит всей Украине, всем украинцам. Вскоре на этом месте, в столице, будет скульптурная композиция. Ведь именно здесь, в Киеве, он женился на своей жене. И я очень рад, что могу увидеть закладку и освящение камня и почувствовать, что здесь увековечат память Ивана Франко", - сказал правнук Франко Петр Галущак.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко в День знаний открыл новую энергоэффективную школу на 720 учащихся в Соломенском районе столицы.

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Виталий Кличко