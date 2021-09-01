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Кличко открыл новую энергоэффективную школу в Киеве

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Киев, Среда 01 сентября 2021 14:02
Кличко открыл новую энергоэффективную школу в Киеве Фото: Виталий Клико открыл новую энергоэффективную школу в Киеве (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко в День знаний открыл новую энергоэффективную школу на 720 учащихся в Соломенском районе столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Сегодня у нас настоящий праздник. Ведь дети соломенки получили еще одну новую, современную школу. И это - десятая из таких новых, европейских школ, которые мы открыли в течение последних нескольких лет. Здесь, на месте старого детского сада, в помещении которого дети были вынуждены учиться 20 лет, мы построили новое учебное заведение", - отметил Кличко.

Кличко открыл новую энергоэффективную школу в Киеве

Виталий Кличко отметил, что на подготовку к новому учебному 2021-2022 году столица выделила 1,8 млрд грн.

"Город меняется. И вы все это видите. Мы строим и ремонтируем школы и садики, больницы, парки и скверы, дороги и мосты. Возводим новые туристические объекты. Закупаем новый общественный транспорт. За несколько последних лет в Киеве построили 10 новых школ и построили или капитально обновили 33 детских сада. Летом в каждом втором учебном заведении провели текущие или капитальные ремонты", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Кличко открыл новую энергоэффективную школу в Киеве

Он также поздравил учеников, родителей и учителей с началом учебного года.

"Дети - это наше будущее. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы дети учились, а учителя работали в комфортных условиях. В этом учебном году за парты в столичных школах сядут более 300 тыс. учеников. Из них 29 тыс. - первоклассников. Я поздравляю сегодня и первоклашек, которые откроют мир знаний в таких хороших условиях, и всех школьников. А 11-классникам пожелаю удачного последнего года обучения и блестящих результатов ВНО. Поздравляю также столичных педагогов и желаю им благодарных учеников. И родителей - вам сил и терпения тоже", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, только в этом году в Киеве открыли обновленный садик в Оболонском районе. А до конца года планируют открыть еще 3 детских сада: два в Святошинском районе и один - в Дарницком. Также в этом году завершили пристройку к школе и продолжают надстройку дополнительного этажа к еще одной школе в Голосеевском районе.

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Виталий Кличко
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