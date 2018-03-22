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В столице Сомали в результате взрыва погибло не менее 14 человек

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 18:14
Фото: взрыв в Сомали (twitter.com/IlyasAbukar)
Фото: взрыв в Сомали (twitter.com/IlyasAbukar)

Еще десять человек получили ранения

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление представителя министерства безопасности Сомали.

Еще десять человек получили ранения.

Взорвалась начиненная взрывчаткой машина возле отеля Weheliye на оживленной дороге. Эта дорога в прошлом уже была объектом нападений сомалийской экстремистской группировки "Аль-Шабаб", которая считается самой смертоносной исламской экстремистской группировкой в Африке.

По предварительным данным, большинство погибших были прохожими или торговцами. 

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Напомним, в феврале в результате теракта в столице Сомали погибли 38 человек. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

По данным местных властей, были взорваны два начиненных взрывчаткой автомобиля - у президентского дворца и расположенного вблизи отеля.

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Теги: Сомали, Могадишо, Взрыв
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