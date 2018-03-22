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У столиці Сомалі в результаті вибуху загинули не менше 14 людей

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 18:14
Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/IlyasAbukar)
Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/IlyasAbukar)

Ще десять осіб отримали поранення

В столиці Сомалі Могадішо прогримів вибух, в результаті загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє AP з посиланням на заяву представника міністерства безпеки Сомалі.

Ще десять осіб отримали поранення.

Вибухнула начинена вибухівкою автівка біля готелю Weheliye на дорозі, яка в минулому вже була об'єктом нападів сомалійського екстремістського угрупування "Аль-Шабаб", яке вважається найбільш смертоносним ісламським екстремістським угрупуванням в Африці.

За попередніми даними, більшість загиблих були перехожими або торговцями.

Наразы ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, в лютому в результаті теракту в столиці Сомалі загинуло 38 осіб. Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Аш-Шабаб".

За даними місцевої влади, було підірвано два начинені вибухівкою автомобілі - біля президентського палацу та розташованого поблизу готелю.

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Теги: Сомали, Могадишо, Вибух
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