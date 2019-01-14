В столице Сомали произошел взрыв

Фото: взрыв в Сомали (twitter.com/CALANKAMEDIA)

Информации о погибших или пострадавших пока нет

В сомалийской столице Могадишо сегодня вечером, 14 января, произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

При этом пока другие подробности случившегося не приводятся. Информации о погибших или пострадавших также нет.

Напомним, в результате теракта в Сомали 22 декабря погибли 17 человек. На военном контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца в столице Могадишу и Национального театра около 9:30 утра по местному времени прогремел взрыв. Смертник подорвал взрывчатку в своем автомобиле на пункте пропуска. После этого, когда на место приехали полиция и медики, был взорван еще один автомобиль.

17 человек погибли и еще по меньшей мере 25 получили ранения. Среди погибших были семеро полицейских и один журналист. Ответственность за теракт на себя взяла исламистская террористическая группа аль-Шабааб.

В Сомали в начале ноября террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в отель Sahafi, который расположен недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением.

Тогда в результате трех взрывов погибли 53 человека, еще более 100 получили ранения.