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У столиці Сомалі стався вибух

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 18:03
У столиці Сомалі стався вибух
Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/CALANKAMEDIA)

Інформації про загиблих або постраждалих поки немає

У сомалійської столиці Могадішо сьогодні ввечері, 14 січня, стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Mayadeen.

При цьому поки інші подробиці інциденту не наводяться. Інформації про загиблих або постраждалих також немає.

Нагадаємо, в результаті теракту в Сомалі 22 грудня загинули 17 осіб. На військовому контрольно-пропускному пункті біля президентського палацу в столиці Могадішо і Національного театру близько 9:30 ранку за місцевим часом прогримів вибух. Смертник підірвав вибухівку в своєму автомобілі на пункті пропуску. Після цього, коли на місце приїхали поліція і медики, був підірваний ще один автомобіль.

17 людей загинули і ще щонайменше 25 отримали поранення. Серед загиблих були семеро поліцейських і один журналіст. Відповідальність за теракт на себе взяла ісламістська терористична група аль-Шабааб.

У Сомалі на початку листопада терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, який розташований недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом.

Тоді в результаті трьох вибухів загинулb 53 людини, ще понад 100 отримали поранення.

 

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