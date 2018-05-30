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У Києві планують працевлаштувати понад 10 тисяч безробітних щороку

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 15:57
Фото: facebook.com (facebook.com)
Фото: facebook.com (facebook.com)

Відповідне розпорядження прийнято комісією Київської міської ради

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту депутати погодили програму зайнятості населення Києва на 2018-2020 роки, в якій заплановано працевлаштування понад 10 тисяч безробітних щорічно. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київради (КМДА) Юрій Крикунов.

зокрема, за його словами, в даний час основними проблемами, які існують на столичному ринку праці є дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили і недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників. Крім того, наявні проблеми молодіжного безробіття, тіньової зайнятості та виплати заробітної плати "в конвертах". Запропонована Програма зайнятості населення Києва на 2018-2020 роки покликана врегулювати ці проблеми.

Також, в планах створення додаткового попиту на робочу силу, підвищення кваліфікації працівників і рівня поінформованості населення про можливості на ринку праці. Також одне із ключових завдань програми - сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

"В результаті реалізації даної Програми очікується підвищення зайнятості населення 62,6%. Разом з тим, рівень безробіття киян у віці від 15 до 70 років знизиться до 6,1%. За допомогою столичної служби зайнятості планується працевлаштувати щороку понад 10 тисяч безробітних. А професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації будуть проходити 4,3 тисячі непрацевлаштованих осіб. Хочу зазначити, що незважаючи на складні процеси, які відбуваються в соціально-економічній сфері держави, ситуація на столичному ринку праці залишається однією з кращих в регіоні", - зазначив він.

За його словами, завдяки реалізації Програми зайнятості в 2017 році було прийнято на роботу на створені нові робочі місця 73 тисячі чоловік (прогнозний показник виконаний на 104,2%). Крім того, за допомогою служби зайнятості у минулому році було працевлаштовано понад 10,1 тисяч безробітних (прогнозний показник виконано на 109,5%). В цілому в столиці найнижчий показник навантаження на 10 вільних робочих місць - 14 осіб, у той час як по Україні - 70 громадян.

Фінансування запропонованої програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених в рамках програми “Турбота. Назустріч киянам" і Фонд на випадок безробіття.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, р. Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції) у березні 2018 року рівень безробіття в порівнянні з попереднім місяцем знизився і склав 1,4%.

Подвоїли плату: чому в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті Рівень безробіття в Україні в березні знизився, - Держстат
Теги публікації: Київ, КМДА, безработица  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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