В столице ОАЭ открылось посольство Израиля

Глава МИД Израиля также отметил, что открытие посольства стало началом процесса налаживания двусторонних отношений.

"Израиль заинтересован в мире со всеми соседями. Мы никуда не едем. Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона это осознать",- сказал министр.

Он также поблагодарил экс-премьера Биньямина Нетаньяху, при котором было заключено соглашение о нормализации отношений с ОАЭ.

Лапид выразил благодарность экс-президенту США Дональду Трампу. Ведь по словам министра, соглашения были заключены при посредничестве Вашингтона.

"Израиль хочет мира со всеми своими соседями",- добавил глава МИД Израиля.