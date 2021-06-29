В столиці ОАЕ відкрилось посольство Ізраїлю

Глава МЗС Ізраїлю також зазначив, що відкриття посольства стало початком процесу налагодження двосторонніх відносин.

"Ізраїль зацікавлений у мирі з усіма сусідами. Ми нікуди не їдемо. Близький Схід - наш дім. Ми тут, щоб залишитися, і закликаємо всі країни регіону це усвідомити", - сказав міністр.

Він також подякував екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху, при якому було укладено угоду про нормалізацію відносин з ОАЕ.

Лапід висловив подяку екс-президенту США Дональду Трампу. Адже за словами міністра, угоди були укладені за посередництва Вашингтона.

"Ізраїль хоче миру з усіма своїми сусідами", - додав Глава МЗС Ізраїлю.