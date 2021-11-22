В столице Молдовы неизвестный пытался обстрелять мэрию из лука

В столице Молдовы Кишиневе мужчина пытался выстрелить из лука в здание городского совета. Правоохранителям удалось его убедить в том, что этого не стоит делать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Stiri .

Мужчину задержали рядом со зданием мэрии при попытке выстрелить стрелой. Его мотивы пока неизвестны.

В пресс-службе полиции отметили, что накануне мужчина предупреждал сотрудников городского совета о том, что он придет 22 ноября к зданию с целью протеста.

В то же время согласно данным правоохранителей, неизвестный имеет психические расстройства.

Фото: в Кишиневе неизвестный пытался обстрелять городской совет из лука (фото t.me/indexMD)