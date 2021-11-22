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В столиці Молдови невідомий намагався обстріляти мерію з лука

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Понеділок 22 листопада 2021 15:04
В столиці Молдови невідомий намагався обстріляти мерію з лука Фото: в Кишиніві невідомий намагався обстріляти міську раду з лука (t.me/indexMD)
Автор: Сергій Пишкін

В столиці Молдови Кишиневі чоловік намагався вистрілити з лука у будинок міської ради. Правоохоронцям вдалося його переконати у тому, що цього не варто робити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Stiri.

Чоловіка затримали поруч з будинком мерії під час спроби вистрілити стрілою у будівлю. Його мотиви наразі невідомі.

У пресслужбі поліції відзначили, що напередодні чоловік попереджав співробітників міської ради про те, що він прийде 22 листопада до будівлі з метою протесту.

Водночас згідно з даними правоохоронців, невідомий має психічні розлади.

Фото: в Кишиніві невідомий намагався обстріляти міську раду з лука (t.me/indexMD)

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