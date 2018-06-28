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В столице Кении загорелся рынок, погибли 15 человек

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 11:44
Иллюстративное фото: пожар (facebook.com MNS.GOV.UA)
Иллюстративное фото: пожар (facebook.com MNS.GOV.UA)

Еще 70 пострадавших

В Найроби (столица Кении) загорелся рынок, в результате чего погибли 15 человек, еще 70 пострадали. Об этом сообщают местные сми, пишет AP.

"Пожар охватил рынок в Найроби, 15 человек погибли, а 70 - попали в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасательные команды ищут выживших на рынке в соседнем городе Гитомбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг 28 июня в Иране сгорела часть Абаданского нефтехимического комплекса.

В результате пожара пострадало шесть человек. Раненые были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе принимали участие все пожарные Абадана.

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Теги публикации: Кения, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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