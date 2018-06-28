У столиці Кенії загорівся ринок, загинули 15 осіб

Ще 70 постраждалих

У Найробі (столиця Кенії) загорівся ринок, в результаті чого загинули 15 осіб, ще 70 постраждали. Про це повідомляють місцеві медіа, пише AP.

"Пожежа охопила ринок в Найробі, 15 осіб загинули, а 70 - потрапили в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальні команди шукають тих, хто вижив на ринку в сусідньому місті Гітомбе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у четвер 28 червня в Ірані згорiла частина Абаданского нафтохімічного комплексу.

У результаті пожежі постраждало шість осіб. Поранені були доставлені в лікарню ім. Імама Хомейні в Абадані. В гасінні вогню на нафтопереробному заводі брали участь всі пожежні Абадану.