Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У столиці Кенії загорівся ринок, загинули 15 осіб

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 11:44
Іллюстративне фото: пожар (facebook.com MNS.GOV.UA)
Іллюстративне фото: пожар (facebook.com MNS.GOV.UA)

Ще 70 постраждалих

У Найробі (столиця Кенії) загорівся ринок, в результаті чого загинули 15 осіб, ще 70 постраждали. Про це повідомляють місцеві медіа, пише AP.

"Пожежа охопила ринок в Найробі, 15 осіб загинули, а 70 - потрапили в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальні команди шукають тих, хто вижив на ринку в сусідньому місті Гітомбе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у четвер 28 червня в Ірані згорiла частина Абаданского нафтохімічного комплексу.

У результаті пожежі постраждало шість осіб. Поранені були доставлені в лікарню ім. Імама Хомейні в Абадані. В гасінні вогню на нафтопереробному заводі брали участь всі пожежні Абадану.

У Британії через пожежу поліція евакуювала десятки будинків У Південній Кореї сталася пожежа на парковці, постраждали 30 людей
Теги публікації: Кения, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся