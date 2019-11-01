В столице Индии закрыли все школы из-за загрязнения воздуха

В столице Индии Нью-Дели до 5 ноября закрыли все школы из-за загрязнения воздуха чрезвычайного уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Hindu.

Причиной чрезвычайного загрязнения воздуха стало выжигание стерни (пожнивных остатков колосовых хлебов) для борьбы с сорняками и вредными насекомыми.

"В связи с повышением уровня дыма в Дели в результате сжигания стерни, загрязнение возросло. Правительство решило, что все школы в Дели будут закрыты до 5 ноября", - говорится в заявлении властей города.

Также сообщается, что власти объявили план реагирования для ликвидации высокого загрязнения воздуха. К процессу привлекли специалистов по охране окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии и Пакистане погибли более 160 человек во время наводнений. Наибольшее число погибших было зафиксировано в северном штате Утар-Прадеш, где погибло 111 человек, 29 человек лишились жизни в результате стихии в восточном штате Бихар.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве повысилось загрязнение воздуха в сравнении с предыдущей неделей. Это связано с метеорологическими условиями, которые способствовали накоплению вредных примесей в воздухе.