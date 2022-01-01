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У столиці Індії за добу різко зросла кількість COVID-хворих

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Нью-Делі, Субота 01 січня 2022 22:42
У столиці Індії за добу різко зросла кількість COVID-хворих Фото: у столиці Індії різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Індії 1 січня виявили 2716 хворих коронавірусом. Це майже вдвічі більше, ніж за попередній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu.

Як зазначає видання, зростання числа випадків коронавірусу в столиці Індії продовжилося в перший день нового року. За останні 24 години в Нью-Делі зареєстрували 2716 нових хворих-19. Це стало найвищим показником за сім місяців.

У п'ятницю, 31 грудня, в Нью-Делі зареєстрували 1796 хворих. При цьому днем раніше в столиці виявили всього 483 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, напередодні нового року влада Індії заявила про ризик нової хвилі коронавірусу.

Відзначити, у світі число тих, що заразилися коронавірусом перевищило 280 млн осіб.

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