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В столице Хорватии разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19

Загреб, Четверг 26 ноября 2020 20:39
В столице Хорватии разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19
Фото: Арена Загреб (flickr.com/val202)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Загребе (Хорватия) решили развернуть временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь будет размещен на территории спортивного комплекса "Арена Загреб".

Об этом сообщает издание Total Croatia News.

По словам министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, спортивный комплекс оборудуют всеми необходимыми средствами для лечения пациентов с коронавирусом.

"Когда он заработает, решать медицинские работники и Министерство здравоохранения. Он будет предназначен для пациентов, которые прошли худшую стадию заболевания", - рассказал министр.

Он уточнил, что временный госпиталь будет принимать пациентов, которые еще не полностью выздоровели от коронавируса и требуют еще некоторого времени пребывания под медицинским надзором.

Кроме того, Министерство обороны Хорватии заявило о готовности помочь в случае открытия временного госпиталя на "Арене Загреб".

Напомним, на этой неделе в Хорватии начали массовое тестирование населения на коронавирус. Бесплатное тестирование проведут в столице страны - Загребе. Сначала хотят протестировать 60 тысяч человек.

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