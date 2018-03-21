У столиці Білорусі затримали опозиціонерів

Затримані Сівчик, Некляєв і Вінярський

У столиці Білорусі Мінську сьогодні, 21 березня, затримали кількох лідерів демократичного руху. Про це повідомляють "Білоруські новини".

Повідомляється, що затримані співголова руху "Разам" В'ячеслав Сівчик, співголова Білоруського національного конгресу Володимир Некляєв та активіст руху "Європейська Білорусь" Максим Вінярський.

Згідно з інформацією видання, опозиціонери були затримані напередодні святкування сторіччя Білоруської народної республіки (БНР), яке буде відзначатися 25 березня.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, Сівчик був затриманий біля свого будинку, Вінярський був затриманий на вулиці під час прогулянки з собакою.

За наявною інформацією, зараз шукає міліція Білорусі Миколу Статкевича, співголову Білоруського національного конгресу, який є ініціатором забороненої ходи в Мінську 25 березня.

Нагадаємо, в жовтні білоруська опозиція організувала в Мінську акцію протесту під гаслом "Марш обурених білорусів - 2". Організатори вирішили продовжувати попередні протести проти політики влади.