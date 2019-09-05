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У столиці Афганістану стався потужний вибух

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 10:20
У столиці Афганістану стався потужний вибух
Ілюстративне фото (GettyImages)

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає

В Афганістані вранці 5 вересня стався потужний вибух в дипломатичному районі на сході Кабулу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, терорист-смертник підірвав себе в 9-му районі безпеки Кабулу, дипломатичному центрі афганської столиці, де також знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що на місце події прибули карети швидкої та загони правоохоронців. Інформації про постраждалих чи загиблих в результаті теракту наразі немає.

Крім того, поки жодна терористична організація, що діє в регіоні, не взяла на себе відповідальність за скоєний злочин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 вересня в районі Кабулу "Грін-Віллідж", де розташований великий комплекс, який використовується співробітниками міжнародних організацій пролунало 2 потужних вибухи. В результаті серії вибухів загинули 16 людей, ще 119 отримали поранення. Відповідальність за теракт взяли таліби.

Також РБК-Україна писало, що 19 серпня в Афганістані під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали щонайменше 52 людини. Більшість людей зазнали лише незначних поранень, і після надання допомоги їх відпустили з лікарень.

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