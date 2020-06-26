Столица США может стать отдельным штатом: в Конгрессе прошло первое голосование

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о признании столицы Вашингтона отдельным штатом. За это решении конгрессмены отдали 232 голоса.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это исторический момент, поскольку ранее любые идеи о 51-м штате не заходили так далеко и не получали столько голосов. Теперь законопроект рассмотрят в Сенате.

Сенат составляет республиканское большинство. Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп, республиканец, не поддерживает эту идею. Поэтому следующее голосование может обернуться менее положительным результатом.

В Вашингтоне, округ Колумбия, проживает более 700 тысяч человек. Это больше, чем население двух самых маленьких штатов - Вермонта и Вайоминга и наравне с Аляской, в каждом из которых есть два сенатора и конгрессмен, который может голосовать за важные для эти штатов решения.

Однако жители Вашингтона не имеют своего представителя в Конгрессе - только делегат в палате или представительство в Сенате.

Отмечается, что создание штата может повлиять на ноябрьские выборы президента, поскольку новый штат сможет голосовать наравне с другими.

Отметим, что в Америке есть также штат Вашингтон, он стал по счету 42-м со столицей в городе Олимпия. В этом штате проживает более 7,5 млн граждан.

Напомним, во время антиполицейских протестов в США президент Дональд Трамп хотел перебросить 10 тысяч военнослужащих в район Вашингтона.