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Столица Индии закрывает школы из-за загрязнения воздуха

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Индия, Воскресенье 14 ноября 2021 01:05
Столица Индии закрывает школы из-за загрязнения воздуха Фото: в Нью-Дели закрывают школы из-за загрязнения воздуха (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В столице Индии Нью-Дели из-за загрязнения воздуха закрываться школы. Также некоторые предприятия перейдут на удаленную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели в пятницу был на очень высоком уровне. Это побудило Центральный совет по контролю за загрязнением объявить о скором предупреждении о состоянии здоровья.

В связи с этим власти решили закрыть школы на неделю, начиная с понедельника, 15 ноября.

"С понедельника школы будут закрыты, чтобы детям не приходилось дышать загрязненным воздухом" , - заявил журналистам главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал.

Также будут закрыты некоторые предприятия, в некоторые будут работать удаленно.

К примеру, строительные работы будут остановлены на четыре дня, начиная с воскресенья, чтобы остановить выбросы загрязняющих веществ с открытых площадок. Государственные служащие должны работать удаленно, и частным компаниям настоятельно рекомендуется сделать то же самое.

Отметим, что столица Индии с населением 20 миллионов жителей является самой загрязненной в мире из-за ее заводов, дорожного движения и сельскохозяйственных пожаров.

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