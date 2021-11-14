Столиця Індії закриває школи через забруднення повітря

У столиці Індії Нью-Делі через забруднення повітря закриватися школи. Також деякі підприємства перейдуть на віддалену роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Рівень забруднення повітря в Нью-Делі в п'ятницю був на дуже високому рівні. Це спонукало Центральну Раду з контролю за забрудненням оголосити про швидке попередження про стан здоров'я.

У зв'язку з цим влада вирішила закрити школи на тиждень, починаючи з понеділка, 15 листопада.

"З понеділка школи будуть закриті, щоб дітям не доводилося дихати забрудненим повітрям", - заявив журналістам головний міністр індійської столиці Арвінд Кеджрівал.

Також будуть закриті деякі підприємства, в деякі будуть працювати віддалено.

Приміром, будівельні роботи будуть зупинені на чотири дні, починаючи з неділі, щоб зупинити викиди забруднюючих речовин з відкритих майданчиків. Державні службовці повинні працювати віддалено, і приватним компаніям настійно рекомендується зробити те ж саме.

Відзначимо, що столиця Індії з населенням 20 мільйонів жителів є найбільш забрудненою у світі через її заводи, дорожній рух і сільськогосподарські пожежі.