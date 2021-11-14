ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Столиця Індії закриває школи через забруднення повітря

Новость на русском →
Індій, Неділя 14 листопада 2021 01:05
Столиця Індії закриває школи через забруднення повітря Фото: у Нью-Делі закривають школи через забруднення повітря (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Індії Нью-Делі через забруднення повітря закриватися школи. Також деякі підприємства перейдуть на віддалену роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Рівень забруднення повітря в Нью-Делі в п'ятницю був на дуже високому рівні. Це спонукало Центральну Раду з контролю за забрудненням оголосити про швидке попередження про стан здоров'я.

У зв'язку з цим влада вирішила закрити школи на тиждень, починаючи з понеділка, 15 листопада.

"З понеділка школи будуть закриті, щоб дітям не доводилося дихати забрудненим повітрям", - заявив журналістам головний міністр індійської столиці Арвінд Кеджрівал.

Також будуть закриті деякі підприємства, в деякі будуть працювати віддалено.

Приміром, будівельні роботи будуть зупинені на чотири дні, починаючи з неділі, щоб зупинити викиди забруднюючих речовин з відкритих майданчиків. Державні службовці повинні працювати віддалено, і приватним компаніям настійно рекомендується зробити те ж саме.

Відзначимо, що столиця Індії з населенням 20 мільйонів жителів є найбільш забрудненою у світі через її заводи, дорожній рух і сільськогосподарські пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Забруднення повітря
NEWS
На Донбасі поранили українського військового
На Донбасі поранили українського військового
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення