Столица Армении осталась без электричества

В энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, из-за перепада напряжения выключились Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.

Практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернет работают с перебоями, а также была приостановлена ​​работа метрополитена.

В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.

"Электроснабжение по всей протяженности метрополитена прервано из-за перепадов напряжения в сети. На некоторых участках поезда остались в туннелях. Затем подача тока частично восстановилась, поезда, находились между станциями, прибыли к станциям, где пассажиры были эвакуированы", - заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Власти Армении обещает завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.

"В настоящее время в системе нет сомнений частоты, стабильность восстановлена. Работы по продолжаются, электроснабжения постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что з-за сильного наводнения в столице США Вашингтоне затопило подвалы Белого дома и остались без электричества тысячи людей.

Кроме того, в Аргентине и Уругвае из-за серьезного сбоя в электроснабжении все жители двух стран остались без электричества. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов и сбою дорожной сигнализации.