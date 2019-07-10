Столица Армении осталась без электричества

Мобильная связь и интернет работают с перебоями, а также была приостановлена работа метрополитена
В энергетической системе Армении произошла масштабная авария, в результате которой столица Ереван осталась без электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщается, из-за перепада напряжения выключились Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.
Практически весь Ереван остался без электричества, мобильная связь и интернет работают с перебоями, а также была приостановлена работа метрополитена.
В некоторых регионах Армении произошли сбои в газоснабжении и водоснабжении.
"Электроснабжение по всей протяженности метрополитена прервано из-за перепадов напряжения в сети. На некоторых участках поезда остались в туннелях. Затем подача тока частично восстановилась, поезда, находились между станциями, прибыли к станциям, где пассажиры были эвакуированы", - заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Власти Армении обещает завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.
"В настоящее время в системе нет сомнений частоты, стабильность восстановлена. Работы по продолжаются, электроснабжения постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что з-за сильного наводнения в столице США Вашингтоне затопило подвалы Белого дома и остались без электричества тысячи людей.
Кроме того, в Аргентине и Уругвае из-за серьезного сбоя в электроснабжении все жители двух стран остались без электричества. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов и сбою дорожной сигнализации.