Столиця Вірменії залишилася без електрики

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Мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями, а також була припинена робота метрополітену

В енергетичній системі Вірменії сталася масштабна аварія, в результаті якої столиця Єреван залишилася без електрики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, через перепад напруги вимкнулися Єреванська ТЕЦ і 5-й енергоблок ТЕЦ Разданської.

Практично весь Єреван залишився без електрики, мобільний зв'язок та інтернет працюють з перебоями, а також була припинена робота метрополітену.

У деяких регіонах Вірменії відбулися збої в газопостачанні та водопостачання.

"Електропостачання по всій протяжності метрополітену перерване із-за перепадів напруги в мережі. На деяких ділянках потяги залишилися в тунелях. Потім подача струму частково відновилася, потяги, перебували між станціями, прибули до станцій, де пасажири були евакуйовані", - заявив віце-прем'єр Вірменії Тигран Авинян.

Влада Вірменії обіцяє завершити ремонтні роботи до вечора 10 липня.

"В даний час в системі немає сумнівів частоти, стабільність відновлено. Роботи тривають, електропостачання поступово відновлюється", - йдеться в повідомленні Міністерства територіального управління та інфраструктури Вірменії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з-за сильної повені в столиці США Вашингтоні затопило підвали Білого дому і залишилися без електрики тисячі людей.

Крім того, в Аргентині та Уругваї із-за серйозного збою в електропостачанні всі жителі двох країн залишилися без електрики. Відключення електроенергії призвело до зупинки поїздів і збою дорожньої сигналізації.