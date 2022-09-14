Столичный ТРЦ Ocean Plaza возвращается: когда планируют открыть магазины

Открытие ТРЦ стало возможным после ряда судебных решений. Так суд отменил арест доли в 33,35% ООО "ИС "ЛИБЕДЬ", и его участника - ООО "АВАНГАРД-ВИЛАРТИ", принадлежащих гражданину Украины Василию Хмельницкому.

При этом остальные почти 67% корпоративных прав ООО "ИС "Лыбидь", принадлежащие российским собственникам, остаются под контролем АРМА.

Кроме того, суд снял арест со здания ТРЦ и банковских счетов его владельца – ООО "ИС Лыбидь".

"Все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен", - говорится в сообщении управляющей компании "Киев Молл Менеджмент".

Стоит отметить, что с октября смогут возобновить работу 395 арендаторов. В общей сложности речь идет более чем о 3000 предпринимателях и наемных сотрудниках, потерявших работу после закрытия торгового центра.