Столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов

Во вторник, 22 октября, киевским автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за слабой видимости, которая вызвана туманами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ночью и в первой половине дня в столице ожидается сильный туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наблюдается загрязнение воздуха из-за того, что в Обуховском районе горит свыше 1,4 га торфяников.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве в минувшие выходные зафиксирован температурный рекорд. Так тепло 19 октября в столице еще не было за всю историю наблюдений.

Кроме этого, в конце октября в Украине ожидается значительное похолодание. Столбики термометров упадут до -5 градусов мороза.