Столичные коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети в центре города, - КГГА

Иллюстративное фото (facebook.com/kyivteploenergo)

В Киеве на ул. Шота Руставели произошло масштабное повреждение тепловой сети

КП "Киевтеплоэнерго" приступило к ликвидации повреждения теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло крупное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего горячая вода вылилась на проезжую часть.

На данный момент на месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции. На место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Сообщается, что движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.