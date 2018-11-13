ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Столичные коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети в центре города, - КГГА

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 20:12
Столичные коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети в центре города, - КГГА
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivteploenergo)

В Киеве на ул. Шота Руставели произошло масштабное повреждение тепловой сети

КП "Киевтеплоэнерго" приступило к ликвидации повреждения теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло крупное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего горячая вода вылилась на проезжую часть.

На данный момент на месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции. На место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Сообщается, что движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.

В Киеве горела многоэтажка, эвакуировали 60 человек В Киеве на Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой
Новости Украины Киевавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь