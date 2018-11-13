Столичні комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі в центрі міста, - КМДА

Ілюстративне фото (facebook.com/kyivteploenergo)

У Києві на вул. Шота Руставелі сталося масштабне пошкодження теплової мережі

КП "Київтеплоенерго" приступило до ліквідації пошкодження тепломережі на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину.

Наразі на місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції. На місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.

Повідомляється, що рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. Водіїв просять урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.