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У столичній лікарні сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 15:09
У столичній лікарні сталася пожежа
Фото: пожежа у лікарні (kyiv.dsns.gov.ua)

Рятувальники евакуювали 45 осіб

У понеділок, 28 жовтня, в Києві сталася пожежа в лікарні швидкої медичної допомоги у Деснянському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло о 13:33. У лікарні загорілися меблі на третьому поверсі.

"До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла на 3-му поверсі в одному з кабінетів, де горіли меблі. Вогнеборці приступили до рятування і евакуації людей і гасіння пожежі. О 14:02 пожежу на площі 20 кв. м вдалося локалізувати, а о 14:32 - ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час ліквідації пожежі було врятовано 3 людини, по сходах були виведені з будівлі 45 осіб.

Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі ще з'ясовуються.

Фото: пожежа у лікарні (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва в одній із квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області невідомий чоловік підпалив автомобіль чиновника митного поста "Чорноморський". Інцидент був зафіксований на відео.

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