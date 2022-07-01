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На столичном проспекте Науки провалился асфальт: движение транспорта ограничили

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Киев, Пятница 01 июля 2022 13:05
На столичном проспекте Науки провалился асфальт: движение транспорта ограничили Фото: ремонт дороги в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе провалился асфальт. Движение транспорта ограничено, там уже работают коммунальщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Провал асфальтового покрытия произошел из-за аварии на водопроводной сети (трубопроводе диаметром 200 мм) на пересечении просп. Науки и Стратегического шоссе", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала".

Напомним, ранее на улице Петлюры в Киеве провалился асфальт из-за аварии на водопроводной сети. На проезжую часть вынесло почву.

Также сообщалось, что в Киеве из-за аварии на водопроводной сети пришлось остановить движение маршрута №16.

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