На столичном проспекте Науки провалился асфальт: движение транспорта ограничили
Фото: ремонт дороги в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе провалился асфальт. Движение транспорта ограничено, там уже работают коммунальщики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Провал асфальтового покрытия произошел из-за аварии на водопроводной сети (трубопроводе диаметром 200 мм) на пересечении просп. Науки и Стратегического шоссе", - говорится в сообщении.
На месте работают аварийные бригады "Киевводоканала".
Напомним, ранее на улице Петлюры в Киеве провалился асфальт из-за аварии на водопроводной сети. На проезжую часть вынесло почву.
Также сообщалось, что в Киеве из-за аварии на водопроводной сети пришлось остановить движение маршрута №16.