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В центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт: что известно

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Киев, Пятница 24 июня 2022 09:24
В центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт: что известно Фото: в центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В центре Киева на улице Петлюры провалился асфальт из-за аварии на водопроводной сети. Движение транспорта частично ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с аварией на водопроводной сети произошло проседание и провал асфальтового покрытия. На проезжую часть вынесло почву", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на перекрестке ул. Петлюры и ул. Саксаганского частично ограничено.

Коммунальщики приступили к уборке улицы. Также на месте работает аварийная служба "Киевводоканала".

Напомним, ранее в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Вследствие этого было изменено движение транспорта.

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