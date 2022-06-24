В центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт: что известно
Фото: в центре Киева из-за аварии водопровода провалился асфальт (РБК-Украина)
В центре Киева на улице Петлюры провалился асфальт из-за аварии на водопроводной сети. Движение транспорта частично ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с аварией на водопроводной сети произошло проседание и провал асфальтового покрытия. На проезжую часть вынесло почву", - говорится в сообщении.
Движение транспорта на перекрестке ул. Петлюры и ул. Саксаганского частично ограничено.
Коммунальщики приступили к уборке улицы. Также на месте работает аварийная служба "Киевводоканала".
Напомним, ранее в Киеве произошла авария на водопроводной сети. Вследствие этого было изменено движение транспорта.