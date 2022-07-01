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На столичному проспекті Науки провалився асфальт: рух транспорту обмежили

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 13:05
На столичному проспекті Науки провалився асфальт: рух транспорту обмежили Фото: ремонт дороги в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві на перетині проспекту Науки і Стратегічного шосе провалився асфальт. Рух транспорту обмежено, там вже працюють комунальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Провал асфальтового покриття стався через аварію на водопровідній мережі (трубопроводі діаметром 200 мм) на перетині просп. Науки і Стратегічного шосе", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу".

Нагадаємо, раніше на вулиці Петлюри в Києві провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі. На проїжджу частину винесло грунт.

Також повідомлялося, що в Києві через аварію на водопровідній мережі довелося зупинити рух маршруту № 16.

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