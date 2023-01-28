ua ru
Сб, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На столичній Троєщині спалахнула пожежа: горів автомобіль

Новость на русском →
Субота 28 січня 2023 15:53
На столичній Троєщині спалахнула пожежа: горів автомобіль Фото: на столичній Троєщині 28 січня спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканці Деснянського району Києва у суботу, 28 січня, повідомили про сильне задимлення біля одного із торгових центрів. Виявилося, що на парковці спалахнув автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у столичному мікрорайоні Троєщина. За інформацією місцевих жителів, на парковці біля торгового центру "Район" спалахнув автомобіль.

На столичній Троєщині спалахнула пожежа: горів автомобіль

Фото: автомобіль горить біля ТРЦ "Район" у Києві (Telegram)

Нагадаємо, минулого місяця у Києві сталася пожежа на авторинку. Не виключено, що спалахнув склад шин.

Також повідомлялося, що у столиці у житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа Троещина
NEWS
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
В ​​"Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом. Найскладніше в Одеській області
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор