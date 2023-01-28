На столичній Троєщині спалахнула пожежа: горів автомобіль

Мешканці Деснянського району Києва у суботу, 28 січня, повідомили про сильне задимлення біля одного із торгових центрів. Виявилося, що на парковці спалахнув автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався у столичному мікрорайоні Троєщина. За інформацією місцевих жителів, на парковці біля торгового центру "Район" спалахнув автомобіль.

Нагадаємо, минулого місяця у Києві сталася пожежа на авторинку. Не виключено, що спалахнув склад шин.

Також повідомлялося, що у столиці у житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.

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