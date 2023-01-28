ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На столичной Троещине вспыхнул пожар: горел автомобиль

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 15:53
На столичной Троещине вспыхнул пожар: горел автомобиль Фото: на столичной Троещине 28 января вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Деснянского района Киева в субботу, 28 января, сообщили о сильном задымлении возле одного из торговых центров. Оказалось, что на парковке загорелся автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в столичном микрорайоне Троещина. По информации местных жителей, на парковке возле торгового центра "Район" загорелся автомобиль.

На столичной Троещине вспыхнул пожар: горел автомобиль

Фото: автомобиль горит возле ТРЦ "Район" в Киеве (Telegram)

Напомним, в прошлом месяце в Киеве произошел пожар на авторынке. Не исключено, что загорелся склад шин.

Также сообщалось, что в столице в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар Троещина
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору