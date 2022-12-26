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У Києві біля одного з авторинків сталася сильна пожежа (відео)

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Київ, Понеділок 26 грудня 2022 12:07
У Києві біля одного з авторинків сталася сильна пожежа (відео) Фото: у Києві біля одного з авторинків сталася сильна пожежа
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 26 грудня, у Києві сталася пожежа на авторинку. Не виключено, що спалахнув склад шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Не приліт! У Києві біля ринку Перова сильна пожежа, рятувальники на місці, можливо, горить склад шин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в житловому багатоповерховому будинку в Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі та займання. Через пожежу рятувальникам довелося евакуювати 10 людей.

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