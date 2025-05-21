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У столичних закладах з'явилися "резерви" для військовополонених: що це означає

Середа 21 травня 2025 10:29
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У столичних закладах з'явилися "резерви" для військовополонених: що це означає Фото: у столичних закладах з'явилися "резерви" для військовополонених (прес-служба "Серце Азовсталі")
Автор: Олександр Мороз

У багатьох закладах Києва та інших міст України 20 травня з'явилися таблички резерву для героїв, які знаходяться у полоні. Це відбувається в рамках всеукраїнської акції Still in Captivity, організованої проєктом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", який надає підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Серце Азовсталі".

Кампанія приурочена до третьої річниці завершення оборони Маріуполя. Саме 20 травня 2022 року останні оборонці міста за наказом воєнного керівництва вийшли з комбінату "Азовсталь" у полон.

До акції приєдналися десятки бізнесів по всій Україні, серед яких: ЦУМ Київ, Egersund, Multiplex, one love, Ponchyk Boy, Milk Bar, Varus, Goodwine та інші.

У столичних закладах з'явилися &quot;резерви&quot; для військовополонених: що це означає

"Минулого року "Серце Азовсталі" проводило адвокаційну кампанію Free Mariupol Defenders. Цього року ми вирішили зробити її ще масштабнішою, долучивши різні бізнеси та бренди. Це важливо, адже наші військовополонені перебувають в абсолютній інформаційній ізоляції. На них чинять психологічний тиск, зокрема, розповідаючи, що про них забули, що вони не потрібні своїй державі", - розповіла голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко.

За її словами, такі акції - це спосіб показати, що ми чекаємо на них. І чим більше людей залучено, тим краще. Також це підтримка для рідних, які чекають своїх близьких з полону. Вони бачать, що вони не одні в своєму очікуванні. Що ми чекаємо і боремося за них разом

Мета акції привернути увагу до проблеми звільнення українських військовополонених, адже 2000 оборонців Маріуполя і досі в полоні.

У столичних закладах з'явилися &quot;резерви&quot; для військовополонених: що це означає

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