У Києві визначили дату осінніх канікулах в школах

Осінні канікули у школах Києва розпочнуться вже з наступного тижня. Для дітей та вчителів на цей період запланований ряд заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Осінні канікули для столичних школярів розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада. У цей час для учнів організують роботу гуртків та компенсаторні заняття з різних дисциплін. Розклад онлайн-заходів буде розміщено на сайті Департаменту освіти і науки КМДА.

Окрім цього, наступного тижня розпочинається шкільний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Зауважимо, конкурс відбувається у 12 категоріях. Переможці конкурсу отримають 14 стипендій Президента України.

Що стосується вчителів, для них підготували низку вебінарів. Зокрема, семінари з підвищення професійної майстерності, тренінги з домедичної підготовки та практики для підтримки ментального здоров’я учасників освітнього процесу.

Натомість заклади дошкільної та позашкільної освіти продовжать свою роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та дотримуючись алгоритму дій у разі оголошення повітряної тривоги.