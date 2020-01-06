Столичная полиция перейдет на усиленный режим работы на Рождество

Столичная полиция на рождественские праздники усилит меры безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы.

"Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество Христово запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий", - указано в сообщении.

Полиция Киева призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Напомним, органы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников.

Как писало РБК-Украина, новогодняя ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности украинцами. При этом безопасность в ночную смену обеспечивали 2040 правоохранителей.